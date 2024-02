Werkende Oekraïners in opvang moeten eigen bijdrage gaan betalen

Oekraïners die in Nederland werken en in een gemeentelijke opvangvoorziening verblijven, gaan op termijn een eigen bijdrage betalen. Over welke voorzieningen er straks een bijdrage moet worden betaald en hoe hoog die zal zijn, is nog niet duidelijk. BBB en NSC hebben beide verschillende voorstellen ingediend om een eigen bijdrage in de wet vast te leggen, maar demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil dit ook zelf al regelen. Daarnaast wil hij het leefgeld stopzetten van Oekraïners “die voldoende eigen inkomen hebben”. Ook een Kamermeerderheid wil dat.

De staatssecretaris heeft die voorstellen (amendementen) niet nodig, zei hij woensdag in het debat over de opvang van Oekraïners. Hij ziet ze als “ondersteuning van beleid. Ze zijn niet nodig om met plannen te komen.” Van der Burg wil “bepaalde woonkosten” in rekening brengen. Hij denkt daarbij onder meer aan gas, water en licht.

Als beide partijen vasthouden aan hun eigen amendement, kan er maar een worden aangenomen, zei de bewindsman. De twee verschillen nu te veel van elkaar.

Volgens Van der Burg is de boodschap van de Tweede Kamer duidelijk. Hij moet met een regeling komen die er voor zorgt dat mensen die geld verdienen ook een eigen bijdrage gaan betalen. “Dat ga ik doen.”

Diverse fracties maken zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van een regeling om een eigen bijdrage te betalen. Die moet niet ingewikkeld zijn. Ook vinden de meeste fracties dat in alle gemeenten dezelfde regels moeten gaan gelden.

Het is nog niet duidelijk of BBB en NSC hun amendementen intrekken of samenvoegen. Het debat is woensdag niet afgerond en wordt volgende week donderdag voortgezet.