Provincie Groningen steekt geld in eierbalmachine

De provincie Groningen verleent een subsidie van 45.000 euro aan een bedrijf dat eierballen duurzaam in de markt wil zetten. De eierbal, sinds 2017 immaterieel cultureel erfgoed, is volgens de provincie dé Groningse snack. Die is door het complexe productieproces echter lastig op grote schaal te produceren.

Het worstenbedrijf Uildirks uit Hoogezand gaat toch een poging wagen en investeert in een duurzame, geautomatiseerde eierballenproductielijn. De onderneming ziet kansen de eierbal ook buiten Groningen te verkopen. De provincie schiet met 45.000 euro te hulp om deze “technische uitdaging” te laten slagen en tegelijkertijd de lokale economie te stimuleren.

Een eierbal bestaat uit een hardgekookt ei omhuld door ragout en paneermeel, en is daardoor maar beperkt houdbaar. Het bedrijf heeft daar een oplossing voor gevonden en wil de machine in de loop van dit jaar in gebruik nemen. Er zijn al plannen de productiecapaciteit te vergroten, met aandacht voor het verminderen van afval en efficiënt energiegebruik.