Hof doet uitspraak over publicatieverbod AD

Het hof in Amsterdam doet donderdagmiddag uitspraak in het hoger beroep dat draait om het verbod op een publicatie van het AD. De rechtbank verbood de publicatie, die is gebaseerd op geluidsopnames die zijn gemaakt door wijlen Peter R. de Vries, na een kort geding.

Het kort geding was aangespannen door Royce de Vries en de Orde van Advocaten sloot zich hierbij aan. Volgens de zoon van Peter R. de Vries zou de publicatie van de krant zijn veiligheid in gevaar brengen. De krant ging in beroep tegen de beslissing van de rechtbank.

De advocaat van het AD noemde het publicatieverbod van de rechtbank eerder een “poging de Nederlandse pers te muilkorven”.