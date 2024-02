Rechtbank behandelt zaak fatale aanrijding Wereldhavendagen

De rechtbank behandelt donderdag de zaak over het dodelijke ongeluk op de Maasboulevard tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. De 37-jarige Mark G. uit Nijmegen staat terecht voor het doodrijden van een 79-jarige man en zijn 74-jarige vriendin uit Capelle aan den IJssel, op 2 september vorig jaar. Enkele meters verderop liet G. zijn bestelbus achter en ging hij ervandoor. Een dag later meldde hij zich bij de politie.

De verdachte zou de bezoekers van de Wereldhavendagen met hoge snelheid hebben aangereden op de Boerengatbrug in de Maasboulevard. De twee slachtoffers overleden daar aan hun verwondingen.

Vlak voor het ongeluk zou de verdachte gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond op de Rotterdamse Pleinweg, de Westzeedijk en in de Maastunnel. Het Openbaar Ministerie stelt dat hij op sommige plekken 100 kilometer per uur reed, rood licht negeerde en alcohol op had.

Tijdens een inleidende zitting in december heeft G. spijt betuigd aan de nabestaanden. “Dit was nooit mijn bedoeling”, zei de Nijmegenaar. De rechtbank besloot dat G. in voorarrest moest blijven. Op 26 september 2022 zou de verdachte in het Gelderse Angeren ook zijn doorgereden na een ongeval.