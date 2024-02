Minister gaat ‘puzzelen’ na arbeidsongeschiktheidsrapport

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) laat de door een commissie voorgestelde alternatieven voor het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel uitwerken, zodat een nieuw kabinet er mogelijk mee aan de slag kan. Het gaat om drie varianten die de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel in een donderdag uitgekomen rapport oppert voor werkenden. De commissie vond geen oplossing voor vroeggehandicapten die nooit hebben gewerkt. Maar ook daar wil de minister op “puzzelen”, zegt Van Gennip bij de overhandiging van het rapport.

Dat betekent niet dat ze zelf een voorstel gaat uitwerken, zegt de minister desgevraagd. Maar zij baalde samen met de commissie dat die niet genoeg tijd had om tot een goede oplossingsrichting voor vroeggehandicapten te komen. Deze groep, die nooit heeft gewerkt doordat ze al sinds hun jeugd of geboorte arbeidsongeschikt zijn, komt juist in de knel door een stapeling van problemen in het stelsel. Ze wil dus goed in beeld brengen welke problemen moeten worden opgelost. De commissie raadt wel enkele “minimaal noodzakelijke maatregelen” aan om vroeggehandicapten door het “doolhof” dat het stelsel voor hen is heen te leiden.

Van Gennip is de commissie “zeer erkentelijk” voor het rapport. Bij de aanbieding zei de bewindsvrouw het stiekem jammer te vinden dat zij zelf niet meer aan de slag kan met de aanbevelingen, omdat het kabinet is gevallen. Het repareren of drastisch omgooien van het stelsel is een politieke keuze van een volgend kabinet.