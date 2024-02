Chemours betaalt schoonmaak van met PFAS vervuilde moestuinen

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht betaalt het schoonmaken van moestuinen in de buurt die zijn vervuild met PFAS. Het is de eerste concrete stap die Chemours zet, nadat de rechter in september had geoordeeld dat het bedrijf aansprakelijk is voor de schade die in ieder geval tussen 1984 en 1998 is aangericht door PFAS-uitstoot. Het ging om een tussenvonnis in de zaak die is aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden.

Chemours beloofde na de uitspraak concrete acties te ondernemen richting de omgeving. Het gaat dan met name om manieren om de omgeving weer schoon te krijgen. Het chemiebedrijf heeft hier de afgelopen maanden over gesproken met de vier betrokken gemeenten.

De eerste actie is de aanpak van moestuinen van omwonenden. Het RIVM adviseerde in 2022 om niets te eten uit moestuinen in een straal van 1 kilometer van Chemours, omdat de gewassen te veel stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Voor tuinen die wat verder weg liggen, geldt het advies om hier beperkt uit te eten.

Eerst wordt de grond in enkele moestuinen vervangen. Op basis van de inzichten die deze proeffase oplevert, wordt bekeken hoe andere vervuilde moestuinen in de betrokken gemeenten worden aangepakt. Chemours betaalt deze eerste stap, aldus een woordvoerder. Om welk bedrag het gaat, moet volgens hem nog blijken.

Chemours en de vier gemeenten hebben ook afgesproken recreatieplas Merwelanden aan te pakken. Voor dit water in Dordrecht geldt sinds afgelopen jaar een negatief zwemadvies, omdat de PFAS-waardes te hoog zijn en mogelijk gevaarlijk. “We gaan hier op verschillende momenten extra monsters afnemen, om een beeld te krijgen van de situatie”, aldus de woordvoerder. Het is de bedoeling dat het water wordt schoongemaakt, zodat er weer in gezwommen kan worden.

“Chemours en de gemeenten blijven in goed vertrouwen praten over de specifieke voorwaarden om hun juridisch geschil op te lossen”, aldus het bedrijf.