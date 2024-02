Raad van toezicht WNL baalt van eerdere reactie op AD-artikel

De raad van toezicht van omroep WNL baalt van eerdere reacties op het AD-artikel over het vermeende wangedrag van directeur Bert Huisjes. Zo zei de raad van toezicht eerder onder meer dat zij “zich gelukkig prijst” met Huisjes, iets wat tot kritiek leidde van onder meer de NPO.

“Gedrag waarover geschreven wordt” is “onacceptabel”, schrijft voorzitter Loek Hermans. “Onze verklaring van de RvT gisteren en uitspraken van RvT-leden in de krant, hebben de indruk gewekt dat we dat anders zien. Daar baal ik ontzettend van en daarom zeg ik nu heel duidelijk: in onze organisatie moet iedereen zich veilig voelen”, aldus Hermans. “Gedrag dat daar iets aan af doet, is niet acceptabel. Hard werken is niet erg, soms gebeurt dat ook onder druk. Maar dat is nooit een excuus voor verkeerd gedrag. We blijven altijd normaal en fatsoenlijk doen tegen elkaar. Die norm stel ik.”

De raad van toezicht heeft donderdag gesproken met medewerkers en daarin heeft Hermans “klip en klaar gezegd” dat gedrag waarover geschreven wordt onacceptabel is.