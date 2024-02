NPO veroordeelt reactie WNL op affaire-Huisjes en gaat in gesprek

De NPO veroordeelt de reactie van de raad van toezicht van Omroep WNL op de verhalen van (oud-)werknemers over het gedrag van hoofdredacteur Bert Huisjes. Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, is daarom hierover “het gesprek aangegaan” met de omroep en de raad van toezicht. Dat laat de NPO donderdag weten. Bovendien verwijt de NPO de raad van toezicht “geen effectief bestuur en toezicht”.

Het gebeurt niet vaak dat de raad van bestuur van de NPO op deze manier in gesprek gaat met de toezichthouders van een omroep. De raad stelde in reactie op een artikel in het AD over het vermeende wangedrag van Huisjes ‘heel blij’ met hem te zijn. Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel wangedrag, veroordeelde ook al de uitlatingen van de raad van toezicht van WNL.