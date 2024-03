Rutte belooft in Oekraïne 150 miljoen euro extra voor munitie

Nederland trekt 150 miljoen euro extra uit voor een Tsjechisch plan om op zeer korte termijn 800.000 artilleriegranaten voor Oekraïne te kunnen kopen. Daarmee komt het totaal op een kwart miljard euro, maakte demissionair premier Mark Rutte bekend tijdens een bezoek aan de stad Charkiv in het oosten van Oekraïne.

De premier riep met nadruk andere landen van de NAVO en de EU op om ook meer geld te steken in het Tsjechische plan. Volgens Rutte kunnen de artilleriegranaten al de komende weken aan Oekraïne worden geleverd. Het land heeft momenteel een groot tekort aan dit type munitie. Ook krijgt Oekraïne meer dan twintig rubber-, patrouille- en gevechtsboten.

Rutte bezocht vrijdag de stad dicht bij het front samen met president Volodymyr Zelensky. Ze gingen onder meer langs bij een ondergrondse school en een ziekenhuis. Ook sprak hij met mensen die hebben geholpen na de ramp met vlucht MH17 en ondertekenden Rutte en Zelensky de vorige week aangekondigde tien jaar durende veiligheidsovereenkomst tussen beide landen.

De langdurige veiligheidsovereenkomst is een “grote stap”, zei Rutte. Hiermee verzekeren we volgens hem dat Oekraïne kan blijven rekenen op Nederlandse steun. De overeenkomst bevat afspraken over onder meer militaire steun op de middellange en lange termijn, samenwerking op het gebied van de defensie-industrie en hulp bij de wederopbouw.

Charkiv ligt veelvuldig onder vuur. De Russische president Vladimir Poetin wil met deze aanvallen Charkiv verwoesten, zei Rutte. “Maar de mensen in Charkiv zullen niet breken. Zij gaan door met hun leven.” Volgens Rutte maakt het bezoek aan de stad voor hem “eens te meer duidelijk dat het onbestaanbaar is dat Poetin deze barbaarse oorlog wint”.

Samen met Zelensky ontmoette Rutte enkele mensen die betrokken waren bij de repatriëring van de slachtoffers van MH17. De stoffelijke resten werden in 2014 vanuit Charkiv teruggevlogen naar Nederland. De ramp waarbij 196 Nederlanders omkwamen, heeft ook de band versterkt tussen Nederland en Oekraïne, aldus Rutte.

Het is het vijfde bezoek van de minister-president aan Oekraïne dat iets meer dan twee jaar geleden werd aangevallen door buurland Rusland. Rutte was drie keer eerder in de hoofdstad Kyiv en de laatste keer in oktober in de havenstad Odesa in het zuiden van het land.

De Nederlandse militaire steun aan Oekraïne gaat inmiddels richting de 3 miljard euro. In de Tweede Kamer is er volop steun voor het beleid van het kabinet. De grootste partij, de PVV, was steeds tegen deze hulp, maar is daarin gedraaid in de hoop een nieuw kabinet dichterbij te brengen.