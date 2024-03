Hele week minder dan 2000 asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel

In totaal 1982 asielzoekers hebben de nacht van donderdag op vrijdag doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarmee is het maximum van 2000 al een hele week niet overschreden.

Sinds donderdag moet het COA zich houden aan een maximum van 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moet het COA elke dag dat er toch meer asielzoekers overnachten een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Alleen de eerste twee nachten, van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag, brachten er meer dan 2000 asielzoekers de nacht door in het aanmeldcentrum. Daarna bleef dat aantal er steeds onder.

Dat het de afgelopen tijd wel lukte om onder het maximum te blijven, komt volgens een woordvoerder van het COA onder meer doordat er een paar honderd mensen naar Biddinghuizen konden. Ook konden er asielzoekers naar Amersfoort, Den Bosch en Uden. “Maar het blijft iedere dag een puzzel”, aldus de zegsman.