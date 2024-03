Nu al kans op tekenbeet door hoge temperaturen

Door de relatief hoge temperaturen van de afgelopen februarimaand, is de teek al uit winterrust gekomen. Op de website Tekenradar.nl zijn al tientallen meldingen van tekenbeten binnengekomen. Ook zijn er al meldingen van de ziekte van Lyme, die door besmette teken wordt overgebracht. Normaal is het bloedzuigertje in februari nog niet actief.

De Tekenradar waarschuwt dat de komende dagen het kwik verder zal oplopen. Daardoor worden de teken nog actiever en stijgt de kans op een beet.

Elk jaar lopen mensen in Nederland zo’n 1,5 miljoen tekenbeten op, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ongeveer 27.000 mensen krijgen de ziekte van Lyme, van wie er 1000 tot 1500 langdurige klachten houden. Lyme is meestal herkenbaar aan een rode plek die rond de beet ontstaat en kan leiden tot spierpijn, gewrichtsproblemen en hart- of zenuwklachten. De teek is het actiefst in juni.