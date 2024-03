Van der Burg gaat niet in op lagere aantallen nareizigers

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil inhoudelijk niet ingaan op nieuwe cijfers waaruit blijkt dat er veel minder nareizende familieleden van statushouders naar Nederland komen dan zijn eigen partij de VVD eerder had voorgespiegeld. Het gaat hierbij vooral om nareis-op-nareis: gezinsleden die komen in het kader van gezinshereniging en dan vervolgens zelf weer familieleden laten overkomen. Het kabinet-Rutte 4 struikelde vorige zomer over een door de VVD gewenste beperking van de gezinshereniging.

Het zou destijds volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaan om duizenden mensen, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meldt dat het een paar honderd mensen betreft. Van 2019 tot en met 2023 hadden in totaal 880 mensen een nareis-op-nareisaanvraag ingediend, waarvan er vooralsnog 350 zijn toegekend. Over het jaar 2023 is nog niet alles bekend. In de periode 2019 tot en met 2022 ging het bij ongeveer 1 procent van alle toegekende nareisaanvragen om een zogeheten gestapelde nareis, aldus de IND, die dit stapelen ongewenst noemt omdat de procedure alleen om het kerngezin zou moeten gaan.

Maar ook al is het aantal mensen dat binnenkomt na een gestapelde nareis flink lager, dan nog is het volgens Van der Burg moeilijk opvang te regelen. “Even voor de helderheid. We spreken de hele tijd over twintig plekken hier, dertig plekken daar, vijftig plekken hier. Dan zijn een paar honderd plekken ook uitermate belangrijk”, zegt de bewindsman. Sinds zeker twee jaar zijn er veel te weinig opvangplekken zodat gemeenten werd verzocht (crisis-)noodopvang te regelen.

Van der Burg wijst erop dat de instroom van asielzoekers nog erg hoog is en dat nareis daarvan een groot onderdeel is “namelijk 20 procent van de totale instroom”. Daarom was er discussie in het vorige kabinet over wie er mag nareizen. “Dat heeft ook te maken met de leeftijd van kinderen. Doe je dat tot 18 jaar of 25 jaar?”, zegt Van der Burg. Dat zat allemaal in het pakket maatregelen dat volgens hem wel nodig was om grip te krijgen op de instroom.

De VVD’er wil ook niet zeggen wat hij heeft gedeeld met zijn partij toen deze kwestie speelde. Van der Burg zit nu nog in het demissionaire kabinet, maar is ook gekozen in de Tweede Kamer.