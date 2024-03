Schip dat vastzat onder Rotterdamse brug weer los

Het containerschip dat vrijdagochtend vast kwam te zitten onder de Willemsbrug in Rotterdam is weer los. Het schip voer vrijdagochtend tegen de brug aan. Een aantal containers die leeg zouden zijn, kwam daarbij in de Nieuwe Maas terecht. Niemand is gewond geraakt.

De veiligheidsregio meldt dat het schip los kon komen doordat het water is gezakt. Inmiddels ligt het vaartuig aan wal, waar wordt bekeken of en hoe het verder kan. Ook wordt de Willemsbrug geïnspecteerd op stabiliteit en beschadigingen van het leidingwerk.

Eerder liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat het scheepvaartverkeer er nog wel langs kon. De brug is wel afgesloten. Verkeer moet rekening houden met omrijden via de Erasmusbrug, Van Brienenoordbrug of Maastunnel.