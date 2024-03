Vrouw (23) aangehouden om bijten en schoppen beveiligers en agent

In Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige vrouw aangehouden omdat ze bij een uitgaansgelegenheid twee beveiligers en een politieagent had mishandeld. Ze bleek ook hard- en softdrugs bij zich te hebben. De twintiger zit nog vast.

Volgens de politie heeft de vrouw gebeten, geslagen en geschopt. Een van de beveiligers kreeg daardoor een bloedneus, de ander werd in zijn arm gebeten. Een agent kreeg een trap en werd “flink beledigd”. Zowel de beveiligers als de agent hebben aangifte gedaan.

Aan de mishandeling ging een akkefietje met de beveiligers vooraf. De 23-jarige verdachte was uit de horecagelegenheid aan de Veemarktstraat gezet omdat ze drugs bij zich had. Toen ze later weer binnen probeerde te komen en de beveiligers haar tegenhielden, “ging de vrouw door het lint”, aldus de politie.