SP-leider Jimmy Dijk haalt flink uit naar formerende partijen

In zijn eerste congrestoespraak als SP-leider heeft Jimmy Dijk flink uitgehaald naar de vier partijen die al maanden praten over de vorming van een nieuw kabinet. PVV, NSC en BBB hebben hun “sociale maskers” afgeworpen, zei Dijk. Onder invloed van de VVD maken deze drie partijen “terugtrekkende bewegingen” als het gaat om het afschaffen van het eigen risico in de zorg, huurverlaging en verbeteringen voor mensen met een bescheiden inkomen, hield Dijk de SP-leden voor.

“Als er op rechts-culturele thema’s wat te winnen valt, dan gaan de sociale punten er als eerste aan. Deze partijen blijven liever de samenleving verdelen dan dat ze de welvaart herverdelen”, zei de SP-voorman.

Ook hekelde Dijk de traagheid van het formatieproces. Volgens hem wordt er door een aantal partijen “vieze politieke spelletjes gespeeld over de ruggen van miljoenen mensen”. Hij riep deze partijen op te “kappen” met “deze onzin, die spelletjes en het kinderachtige gedoe.”

Zijn partij zal er alles aan doen om PVV, NSC en BBB te houden aan hun “verkiezingsbeloften van bestaanszekerheid” en “de bezuinigingspolitiek van deze rechts-liberalen te stoppen”, zei Dijk. “Mensen snakken naar sociale vooruitgang. En zij kunnen niet langer wachten.”

Bij onder meer de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid eerder dit jaar, stelde de SP voor het eigen risico in de zorg van nu 385 euro per jaar te schrappen. De PVV pleit daar al jaren voor en heeft er flink campagne op gevoerd. De partij van Geert Wilders stemde echter tegen het voorstel, net zoals NSC, VVD en BBB.

De vier partijen wilden op dat moment, eind januari, geen grote uitgaven doen om de onderhandelingen niet te verstoren. Deze opstelling leidde tot grote verontwaardiging van de SP, maar ook van onder meer GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie.