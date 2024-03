Deel derdelanders verzet zich tegen uitspraak Raad van State

Een deel van de zogeheten derdelanders uit Oekraïne die na 4 maart geen recht meer hebben op gemeentelijke opvang in Nederland, maakt daartegen bezwaar. Advocaat Wil Eikelboom, die meerdere derdelanders bijstaat, bevestigt een bericht daarover van de NOS. “We denken een kansrijke zaak te hebben”, zegt Eikelboom.

Derdelanders werkten of studeerden in Oekraïne toen Rusland het land twee jaar geleden binnenviel, maar hebben niet de Oekraïense nationaliteit. Zij hadden in Nederland recht op dezelfde tijdelijke bescherming als Oekraïense vluchtelingen, maar het demissionaire kabinet wilde die regeling vorig jaar definitief stopzetten. De Raad van State oordeelde in januari dat dat niet mocht, maar dat de bescherming van derdelanders “van rechtswege” wel eindigt op 4 maart. Op die datum lopen Europese afspraken over deze groep af.

Eikelboom en andere advocaten van derdelanders zeggen de motivering van de Raad van State over 4 maart niet te kunnen volgen. Volgens hen is bovendien geen sprake van een juridisch bindend oordeel. De zaak ging namelijk over de vraag of de regering de tijdelijke bescherming van derdelanders tussentijds kon beëindigen, voeren zij aan, en niet over de vraag of die bescherming per 4 maart automatisch stopt.

In hoger beroep gaan tegen uitspraken van de Raad van State is niet mogelijk, maar de advocaten verzetten zich wel tegen het oordeel van de hoogste bestuursrechter. Dat doen ze door twee soorten documenten aan te vechten die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan derdelanders heeft verstuurd.

In de eerste plaats zijn dat terugkeerbesluiten die zijn verstuurd aan derdelanders die in Nederland geen verblijfsvergunning hebben gekregen of die niet hebben aangevraagd. Dit is dus de groep die na 4 maart uit Nederland moet vertrekken. In de tweede plaats gaat het om brieven die de IND heeft gestuurd aan derdelanders die nog een asielaanvraag hebben lopen. Die groep hoeft niet te vertrekken, maar moet na 4 maart verhuizen van de gemeentelijke opvang naar een COA-opvanglocatie, als daar plek is.

Eikelboom en zijn collega-advocaten hebben in beide gevallen beroep aangetekend bij rechtbanken in de verschillende regio’s waar de derdelanders verblijven. Volgens Eikelboom behandelen de meeste rechtbanken de zaak al op korte termijn, rond 10 maart. Op hoeveel mensen het beroep betrekking heeft, is niet precies duidelijk, zegt hij. Het gaat in ieder geval om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne