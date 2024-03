Twee explosies dit weekend in zelfde straat in Heerhugowaard

In Heerhugowaard is dit weekend twee nachten op rij een explosief afgegaan in dezelfde straat, meldt de politie. De explosies vonden plaats bij de voordeur van verschillende adressen op de Middenweg, in het noordoosten van de Noord-Hollandse plaats.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.15 uur was de eerste explosie, in de nacht van zaterdag op zondag op ongeveer hetzelfde tijdstip de tweede. In beide gevallen werd “een voordeur ontzet” door de explosieven, aldus de politie.

De politie zoekt getuigen.