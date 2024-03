Run op kaarten voor Boekenbal, meer animo van jongeren

Het animo voor kaarten voor het Boekenbal is “gigantisch” dit jaar. Dat meldt boekenkoepel CPNB, die de jaarlijkse aftrap van de Boekenweek organiseert. De ruim 1200 kaarten die beschikbaar zijn voor het feest op 15 maart worden verdeeld onder met name schrijvers en daarnaast mensen uit de boekenbranche, journalisten en hoogwaardigheidsbekleders.

Het valt op dat dit jaar meer jonge schrijvers en zogeheten Booktokkers interesse in het feest tonen, aldus Lisanne Mom van CPNB. “We zien dit jaar naast de gevestigde namen meer jonge en debuterende schrijvers die hun kaartje direct hebben geclaimd”, stelt ze. “Op de rode loper doen dit jaar ook voor het eerst meerdere Booktokkers verslag.” Onder de genodigde Booktokkers, die op TikTok veel mensen bereiken met filmpjes over boeken, zijn MoreofNaaz en Jetweedevader.

CPNB heeft de laatste jaren heel bewust ingezet op leescampagnes om jongeren te bereiken. Zo sloegen de literaire wereld en de gamewereld de handen ineen voor Readification, een project dat verhalen verspreidt over populaire games. Het project won al meerdere prijzen.

De Boekenweek is van 16 tot en met 24 maart. Voor het eerst in 34 jaar wordt ter gelegenheid van de Boekenweek geen essay geschreven, maar een poëziebundel. De bundel wordt verzorgd door Bart Chabot en bestaat uit oud werk en nieuwe gedichten. Het boekenweekgeschenk is geschreven door de hele familie Chabot. Ook dit is een unicum.