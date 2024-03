COA: weer minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben 1973 mensen de nacht van zaterdag op zondag doorgebracht, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Daarmee blijft de opvang opnieuw onder het maximumaantal van 2000 asielzoekers waaraan het COA zich op last van de rechter moet houden. Ook de afgelopen week lukte het steeds om onder dat maximum te blijven.

Sinds donderdag 22 februari mogen er in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers verblijven. Voor iedere dag dat dit niet lukt, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Tot nu toe gebeurde dat alleen de eerste twee nachten, toen respectievelijk 2032 en 2058 mensen de nacht doorbrachten in het aanmeldcentrum.