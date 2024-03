Bestuur Kamer legt Gaza-demonstranten vierweeks bezoekverbod op

De demonstranten die dinsdag in het Tweede Kamergebouw hebben geprotesteerd tegen het Nederlandse beleid inzake Gaza krijgen een bezoekverbod van vier weken opgelegd. Dat heeft het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer – het presidium – besloten. Het gaat om negentien actievoerders tegen wie ook aangifte is gedaan. Een debat werd dinsdag meermaals onderbroken door actievoerders en bovendien was er een protest in de centrale hal van de Tweede Kamer.

Het komt vaker voor dat actievoerders vanaf de publieke tribune debatten onderbreken met leuzen, terwijl dat niet strookt met de huisregels van de Tweede Kamer. Een protest in de algemene ontvangsthal Statenpassage is hoogst ongebruikelijk. Normaal gesproken vinden die buiten het parlementsgebouw plaats. De demonstranten werden uiteindelijk door de politie uit de hal verwijderd.

In de Tweede Kamer werd door de meeste partijen verontwaardigd gereageerd op het protest. Kamervoorzitter Martin Bosma noemde het “uiterst betreurenswaardig” en “intens verwerpelijk”. Pieter Omtzigt (NSC) noemde de demonstratie een “ordeverstoring die niet geoorloofd is in het parlement”. Stephan van Baarle van DENK vindt de aangifte tegen de actievoerders juist onterecht en kwalificeerde deze stap als “akelige censuur en verdachtmaking”.