China: Nederlandse media moeten correct over Taiwan berichten

China vindt dat Nederlandse media een “correcte positie” moeten innemen als het gaat om zaken die de Chinese soevereiniteit en “territoriale integriteit” betreffen. De Chinese ambassade in Den Haag schrijft dat in een verklaring naar aanleiding van een uitzending van de NOS over de chipindustrie in Taiwan. “Er is maar één China, Taiwan is onderdeel van China, en alleen de regering van China vertegenwoordigt heel China”, zo staat in de verklaring.

In de reportage van de NOS op 2 maart werd onder meer gemeld dat Taiwan zijn chipindustrie ziet als “levensverzekering tegen een invasie van rivaal China”, maar dat die positie als “chipsupermacht” onder druk staat. Er werd een Taiwanese topdiplomaat aan het woord gelaten, Roy Chun Lee, die voorheen minister van Buitenlandse Zaken was. Hij zei geen acute militaire dreiging te zien, maar wel dagelijkse intimidatie te ervaren. Taiwan produceert zo’n 90 procent van de meest geavanceerde chips in de wereld, aldus de NOS.

“Het één-Chinaprincipe is een heersende consensus in de internationale gemeenschap en een basisnorm in internationale betrekkingen, die ook de politieke basis is voor het aangaan en ontwikkelen van diplomatieke betrekkingen tussen China en Nederland”, schrijft de ambassade. Nederlandse media doen er volgens de verklaring goed aan zich daaraan te houden en geen “podium voor Taiwanese onafhankelijkheidsbewegingen” te verschaffen.

Nederland heeft geen formele diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar onderhoudt wel een handelsrelatie.