Bredase burgemeester had Amsterdam graag bij wietproef gehad

Het is een gemiste kans dat het experiment met de verkoop van legaal geteelde wiet niet wordt uitgebreid naar Amsterdam-Oost. Dat vindt burgemeester Paul Depla van Breda, een van de twee gemeenten waar de wietproef in december als eerste van start ging. De Tweede Kamer besloot dinsdag dat het experiment niet wordt uitgebreid. Een voorstel van de PVV om de wietproef stop te zetten tot een nieuw kabinet aantreedt, haalde het niet.

Het wietexperiment, waarbij coffeeshops in geselecteerde gemeenten legaal geteelde cannabis verkopen, begon eind vorig jaar nadat het meerdere keren was uitgesteld. Breda en Tilburg deden als eerste gemeenten mee en acht andere gemeenten sluiten binnenkort aan. Amsterdam-Oost zou mogelijk de elfde gemeente worden, maar daar was in de Tweede Kamer dus onvoldoende steun voor.

Volgens Depla zou het wietexperiment geholpen zijn met de toevoeging van Amsterdam, “omdat het een uniek gebied is met veel coffeeshops. Ook voor de gereguleerde telers was het daarom een belangrijk gebied, omdat het bijdraagt aan inzicht krijgen in hun afzetmarkt.” Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaf dinsdag ook aan het te betreuren dat de hoofdstad niet aan de proef wordt toegevoegd.

Depla vindt het wel een goede zaak dat de proef niet is opgeschort, zoals de PVV had voorgesteld. “Dat gaat namelijk niet over de keuze; ben je voor of tegen wiet. Maar over of je voor of tegen criminaliteit bent. Het doel van de gesloten coffeeshopketen is een einde te maken aan het failliete gedoogbeleid en het verdienmodel van de criminele wereld hierop, en toezicht te krijgen op de kwaliteit van de producten in het kader van de volksgezondheid.”