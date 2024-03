Deze week wellicht besluit hoger beroep sobere opvanglocaties

Het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist mogelijk later deze week of het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter over de plaatsing van overlastgevende asielzoekers in zogeheten procesbeschikbaarheidslocaties (pbl’s). De opvang van asielzoekers in deze opvanglocaties is voor nu in de “pauzestand” gezet, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Dat is besloten door het ministerie, het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Aanleiding daarvoor is een uitspraak van de rechter van vrijdag, in een zaak die een Algerijn tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had aangespannen. De rechter oordeelde dat de vrijheid van de asielzoeker in de pbl in Ter Apel te veel wordt beperkt, zonder dat daar een goede wettelijke basis voor is.

Een pbl is een sobere opvang waar asielzoekers continu beschikbaar moeten zijn voor procedures.

De “pauzestand” wordt benut om juristen van het ministerie de gevolgen van de uitspraak van de rechter in kaart te laten brengen, zodat kan worden bepaald hoe er in de toekomst met deze pbl’s kan worden omgegaan, zegt de woordvoerder. Zowel minister Dilan Yeşilgöz als staatssecretaris Van der Burg zien die pbl’s als goed instrument om overlastgevers aan te pakken. Zij willen het aantal pbl’s uitbreiden naar meer gemeenten.

Op het moment van de rechtelijke uitspraak zaten 23 asielzoekers in de pbl in Ter Apel. De woordvoerder van het ministerie kon niet aangeven waar zij nu zijn. Hij verwijst daarvoor naar het COA.