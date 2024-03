Theo Maassen stopt met Zomergasten na ophef over privéleven

Theo Maassen stopt als presentator van het interviewprogramma Zomergasten door de ophef die is ontstaan over zijn privéleven. Dat heeft hij woensdag laten weten aan het ANP. Weekblad Privé meldde eerder dat de cabaretier zich schuldig zou hebben gemaakt aan huiselijk geweld. De zus, de ex-vriendin en de vrouw van Maassen ontkenden deze berichten.

“Met pijn in mijn hart trek ik me voor dit seizoen terug als presentator van Zomergasten. Vooral pijnlijk omdat er geen vakinhoudelijke reden is, maar valse berichten uit de roddelpers de oorzaak zijn”, laat Maassen weten. “Waarom ik principieel geen commentaar geef op roddels over mijn privéleven is omdat mijn privéleven, het woord zegt het al een beetje, privé is.”

De 57-jarige presentator laat weten dat hij en de VPRO “op verschillende sporen” terecht zijn gekomen in de gesprekken over hoe om te gaan met de beeldvorming als gevolg van deze berichten. “Een samenwerking was daardoor dit seizoen niet meer mogelijk. Ik wil alle lieve en weldenkende mensen bedanken voor hun steun in deze merkwaardige tijd.”

De VPRO bevestigt woensdag dat Maassen de 2024-editie van Zomergasten niet gaat maken. “Naar aanleiding van berichtgeving over een vermeende kwestie in de privésfeer, heeft de VPRO uitgebreid overleg gevoerd met Theo Maassen”, meldt een woordvoerder van de omroep. “In deze gesprekken heeft Theo aangegeven niet publiekelijk te willen reageren. De VPRO respecteerde deze keuze, maar vond dat niet samengaan met de presentatie van het programma Zomergasten. De aandacht moet bij de start van de serie volledig uitgaan naar de gasten.”

De VPRO verwacht in de loop van het voorjaar meer bekend te kunnen maken over de presentatie van Zomergasten dit jaar. De VPRO benadrukt “dat er altijd prettig is samengewerkt met Theo Maassen en kijkt terug op een geslaagde editie van Zomergasten in 2023”.