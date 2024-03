Kabinet werkt achter schermen aan plan om ASML te behouden

Het demissionaire kabinet werkt achter de schermen aan een plan om chipmachinemaker ASML in Nederland te behouden. De grote techfabrikant uit Brabant toonde zich eerder openlijk ontevreden over de maatregelen die in de Tweede Kamer zijn voorgesteld en negatief zullen uitpakken voor internationale en innoverende bedrijven. Verschillende ministers zijn samen met premier Mark Rutte onder de codenaam Beethoven bezig om te kijken wat er mogelijk is om het strategisch en economisch belangrijke bedrijf tegemoet te komen.

Ingewijden bevestigen in grote lijn de berichtgeving hierover in De Telegraaf en het AD. De top van ASML waarschuwde onlangs via de media dat het bedrijf wil groeien en uitbreiden, maar dat Nederland mogelijk voor ASML te klein wordt. De vertrekkend CEO Peter Wennink wees daarvoor met name naar de politiek. Vooral het voorstel om het belastingvoordeel voor expats in te perken, is slecht gevallen. Bij ASML werken veel mensen uit het buitenland.

Het ministerie van Economische Zaken wil niets kwijt over de kwestie en zegt alleen dat “het kabinet regelmatig contact heeft met bedrijven in het belang van de Nederlandse samenleving, de economie en de werkgelegenheid. Over de inhoud en de aard van het contact met individuele bedrijven doen we geen nadere mededelingen in verband met bedrijfsvertrouwelijkheid en beursgevoeligheid.”