4 jaar cel voor rapper JoeyAK, strafzaak tegen Bigidagoe geëindigd

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 27-jarige Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK, veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn rol in onder meer de ontvoering van een rivaliserende rapper, Kobus L. De rechtbank verklaarde de strafzaak tegen medeverdachte Danzel Silos (26) – rapper Bigidagoe – geëindigd. Hij is op 25 februari in Amsterdam doodgeschoten.

Tegen Silos had het Openbaar Ministerie vier jaar cel geëist. Tegen H. was zeven jaar cel geëist. De straf voor H. viel lager uit, omdat de rechtbank oordeelde dat hij alleen betrokken was bij het begin bij de ontvoering. Tegen de andere verdachten eiste het OM straffen van vier tot zes jaar. Zij kregen straffen van 26 tot 42 maanden opgelegd.