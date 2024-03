Voorzitter Unwomen Liesbeth Pruijs over Investeren in vrouwen

Rondom 8 maart 2024 viert Unwomen weer Internationale Vrouwendag in CupolaXS en in de Beurs van Berlage. Z o was er gisteren wederom een inspirerend UNwomen & ShortsTV event, waarbij voorzitter UNwomen Liesbeth Pruijs jongens en mannen oproept medestander te zijn.

UN Women Nederland is een onafhankelijke stichting onder Nederlands recht die tot doel heeft om het werk van UN Women wereldwijd te ondersteunen door middel van fondsenwerving en campagnes en door vrouwenrechten en gendergelijkheid in eigen land te bevorderen.

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen is geen vrouwenzaak, het is een kwestie van mensenrechten. Steeds meer mannen en vrouwen laten hun stem horen om een gendergelijke wereld te bereiken. Een wereld waarin vrouwen en mannen recht hebben op gelijke behandeling en gelijke kansen. Een wereld zonder vooroordelen, discriminatie en geweld tegen vrouwen. HeForShe nodigt mannen en jongens uit om zich uit te spreken voor een wereld waarin mannen en vrouwen gelijke kansen hebben en waar geen plaats is voor discriminatie en geweld tegen vrouwen.

Al meer dan een miljoen mannen wereldwijd zijn HeForShe. Sluit je aan!

Over HeForShe

HeFor She is een campagne van UN Women, de organisatie binnen de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Mannen en jongens kunnen zich uitspreken als HeForShe, om samen met vrouwen en meisjes een gendergelijke wereld te bereiken. Om een gendergelijke wereld voor elkaar te krijgen is een innovatieve en inclusieve aanpak nodig die mannen en jongens ziet als partners voor vrouwenrechten en erkent dat iedereen baat heeft bij gelijke kansen.

De HeForShe campagne is internationaal in 2014 gelanceerd door UN Women ambassadeur Emma Watson. Sindsdien hebben meer dan een miljoen mannen en jongens zich wereldwijd gecommitteerd.

Internationaal hebben 30 leiders zich uitgesproken als HeForShe Impact Champion; 10 regeringsleiders, 10 corporate leiders en 10 universiteitsleiders. Zij hebben ieder een persoonlijke belofte gedaan om vrouwenrechten en gendergelijkheid te bevorderen binnen hun eigen organisatie of sector.

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2016, was de HeForShe campagne ook in Nederland gelanceerd. Nederlandse mannen en jongens kunnen zich committeren als HeForShe, en leiders worden uitgenodigd om op te staan als Impact Champion. Allereerst de leiders van politieke partijen, die ieder een persoonlijke belofte hebben gedaan.

De gehele uitzending van UNwomen&ShortsTV is te zien op het eigen TV kanaal van Unwomen bij ShortsTV en Ziggo kanaal 13 op 09 mei dit jaar.