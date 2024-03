GL-PvdA noemt komst president Israël ‘pijnlijk’

De aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam is “uitermate pijnlijk”, zegt Kamerlid Kati Piri namens GroenLinks-PvdA. Die omstreden komst overschaduwt de opening van “dit belangrijke museum”. Ze vindt dat demissionair premier Mark Rutte president Herzog zondag moet aanspreken “op zijn rol en verantwoordelijkheid voor de gruwelijkheden in Gaza”.

Rutte moet Herzog “wijzen op de plicht om zich te houden aan de voorlopige maatregelen die het Internationaal Gerechtshof aan Israël heeft opgelegd. Geef hem de duidelijke boodschap mee dat er nú een staakt-het-vuren moet komen en Israël niet langer door kan gaan met de collectieve bestraffing van Palestijnen”, zegt Piri.

Voor het begin van de oorlog in Gaza was het volgens haar “logisch” om een vertegenwoordiger van Israël uit te nodigen. Maar “de regering had moeten inzien dat onder de huidige omstandigheden de aanwezigheid van president Herzog ongewenst is. De aanslag van 7 oktober, de gruwelijke situatie in Gaza, het lijden van de mensen daar, de vele slachtoffers zijn onverteerbaar en roepen begrijpelijkerwijs ook in ons land veel emoties op.”

Het Kamerlid zegt namens haar partij dat het Holocaust Museum van groot belang is, mede omdat het “een plek biedt om de Joodse slachtoffers te herdenken en ons eraan te herinneren waar haat, onverschilligheid en discriminatie toe kunnen leiden.” Ze roept iedereen op om zondag “waardig stil te staan bij de gitzwarte geschiedenis van de Holocaust, beseffende waar antisemitisme toe kan leiden. Met respect voor de overlevenden en hun nazaten.”

DENK-leider Stephan van Baarle liet donderdag al weten tegen de ontvangst van de Israëlische president te zijn. Hij vindt dat koning Willem-Alexander niet naast Herzog mag staan, omdat de Israëlische president “bijdraagt aan oorlogsmisdaden in Gaza, waar de Israëlische troepen veel burgerslachtoffers maken in de strijd tegen Hamasstrijders.”

“Natuurlijk is de president van Israël welkom bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum. De huidige oorlog in Gaza en kritiek op de regering-Netanyahu staan los van de nagedachtenis aan de Holocaust”, twittert Ruben Brekelmans van de VVD.

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk haalt juist flink uit naar de tegenstanders van de komst van Herzog. “Hoe gewetenloos ben je om de vertegenwoordiger van het thuisland voor alle mensen die de Holocaust overleefden, te willen weren bij opening van een Holocaustmuseum?”, schrijft hij op het sociale medium X.