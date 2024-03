Plant een Olijfboom: Herzog mag komen, om opgepakt te worden

De Israëlische president Isaac Herzog “mag naar Amsterdam komen”, zegt Stichting Plant een Olijfboom, maar wel “om opgepakt te worden en naar het Internationaal Strafhof gebracht te worden, waar hij thuishoort”. Dat zegt directeur Esther van der Most over het omstreden bezoek van de president aan de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in de hoofdstad zondag.

Ze vindt zijn komst “stuitend”. “Juist in een tijd dat een genocide zich voltrekt in Gaza, komt een president van een regime dat misdaden tegen de menselijkheid begaat. En hij gaat nota bene naar de opening van een museum dat mensen moet wakker schudden dat genocide nooit meer zou mogen gebeuren”. Volgens Van der Most zou het holocaustmuseum geopend moeten worden zonder politieke lading. “Het is heel belangrijk dat we niet vergeten dat ‘never again’ voor iedereen moet gelden.”

Volgens Van der Most “faciliteren” koning Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte een “oorlogsmisdadiger”. Ze heeft de twee een bericht gestuurd over de komst van Herzog. “Zijn uitspraken liegen er niet om. Hij zegt eigenlijk dat er geen onschuldige Palestijnse burgers zijn en keurt goed dat er meer dan 30.000 doden zijn gevallen en dat daarmee doorgegaan mag worden”, verwijst de directeur naar de oorlog tussen Israël en Hamas sinds oktober vorig jaar. “Dat klinkt als harde taal, maar wie dagelijks ziet wat wij zien moet wel tot de conclusie komen dat het genocide is”, zegt Van der Most.

De stichting organiseert komende zondag niet zelf acties, maar ondersteunt bijvoorbeeld wel Erev Rav, de Joodse organisatie die een demonstratie op het Amsterdamse Waterlooplein organiseert. “We hebben op Instagram een bericht gedeeld en daarin burgers opgeroepen in actie te komen: schrijf, protesteer en bedenk slimme acties. We horen dat mensen verbijsterd zijn dat dit kan gebeuren.”