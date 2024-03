Leiders VVD, PVV, NSC en BBB spreken maandag in De Zwaluwenberg

De onderhandelaars van VVD, PVV, NSC en BBB komen maandag vrijwel zeker bijeen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum om daar te praten over de vorming van een nieuw kabinet, melden meerdere Haagse bronnen. Dat wordt de eerste keer dat de vier partijen onder begeleiding van Kim Putters samen in gesprek gaan. Tot nu toe hebben fractieleiders in duo’s of alleen gesprekken gevoerd met de informateur.

Wat VVD-leider Dilan Yeşilgöz betreft kunnen de inhoudelijke onderhandelingen met de vier partijen beginnen, zei ze vrijdagochtend. De politica denkt dat het moet lukken om voor de zomer een kabinet op het bordes te krijgen.

Donderdagavond ontstond onduidelijkheid over de status van de onderhandelingen. Verschillende media berichtten dat de vier partijen met elkaar willen onderhandelen en dat NSC bereid is om ministers te leveren aan een eventueel extraparlementair kabinet. Putters ontkende dat weer.

“Naar aanleiding van berichtgeving van vanavond, waarin gesuggereerd wordt wat de conclusie van deze informatieronde zou zijn, meldt de informateur dat deze suggestie onjuist is en dat de gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB nog gaande zijn”, zei Putters donderdag op het sociale medium X. Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC) verwezen op hun beurt naar dit bericht door het opnieuw te plaatsen op hun eigen X-account.

De partijleiders hebben in januari ook al gesprekken met elkaar gevoerd in De Zwaluwenberg, onder leiding van toenmalig informateur Ronald Plasterk.