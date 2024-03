Natuurclubs aan partijen: niet meer wegkijken van klimaatcrisis

Natuur- en milieuorganisaties vinden dat de vier partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de klimaat- en natuurcrisis aan te pakken. Volgens Greenpeace, Milieudefensie en Extinction Rebellion kunnen ze niet langer wegkijken van de problemen rond onder meer stikstof en klimaatverandering.

Greenpeace zegt hoopvol te zijn, “maar niet naïef”. “Er zijn groenere partijen, maar ze kijken naar dezelfde rapporten en realiteit als de groene partijen”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen, nu informateur Kim Putters adviseert om te kijken naar een extraparlementair kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. “Ik denk dat de wetenschap en de rechter zoveel op de deur van de formatiezaal kloppen dat ze er wel mee aan de slag moeten. Boeren en bedrijven willen ook duidelijkheid.”

De tijd van oneliners is volgens de milieuorganisatie “nu hopelijk voorbij”. “Het gaat er nu om dat er een kabinet komt dat durft aan te pakken. En dat is nog even de vraag. Durven ze dat?” vraagt Palmen zich hardop af. “De BBB verzet zich tegen het stikstofbeleid en Wilders ontkent alle klimaatwetenschap. Maar ze zullen alles op alles moeten zetten om de problemen op te lossen. We hebben geen tijd meer om te wachten.”

Ook Milieudefensie vindt dat het nieuwe kabinet meer ambitie moet tonen om de internationale klimaatafspraken te halen. “Daarom is het zorgelijk dat dit zeer rechtse kabinet er komt”, laat de organisatie weten. “Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat ook een kabinet met deze signatuur met rechtvaardig klimaatbeleid komt om burgers te beschermen.” Grote vervuilende bedrijven moeten volgens Milieudefensie worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en de winsten moeten gebruikt worden om klimaat- en natuurdoelen te halen.

Extinction Rebellion (XR) zegt zich net als Milieudefensie zorgen te maken, omdat de partijen die nu een kabinet willen vormen “de klimaatcrisis ontkennen of plannen om deze te bestrijden actief tegenwerken”. “We kunnen niet rekenen op de politiek om een leefbare aarde te beschermen, maar zullen dit met grootschalige actie door gewone mensen moeten afdwingen”, zegt een woordvoerder van XR.

Donderdagmiddag komt Putters met zijn eindverslag over de vorming van een nieuw kabinet, maar de grote lijnen zijn al bekend. Zo zal hij adviseren te kijken naar een extraparlementair kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. PVV-leider Geert Wilders wordt niet de nieuwe premier.