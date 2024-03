Peter Plasman over vrijspraak Mallorcazaak: ‘het kon niet anders’

De advocaten van Sanil B. hadden wel verwacht dat de hoofdverdachte in de Mallorcazaak in hoger beroep zou worden vrijgesproken. Het hof had eigenlijk geen andere optie, zeggen ze.

In de zaak kwam Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven bij excessief uitgaansgeweld op Mallorca in 2021. “Het kon niet anders dan vrijspraak worden”, reageerde zijn advocaat Peter Plasman, die de verdediging in hoger beroep samen deed met advocaat Anis Boumanjal.

“De twee cruciale bewijsmiddelen rammelden”, stelt Plasman. Hij verwees daarbij naar het DNA-spoor van Heuvelman dat werd aangetroffen op de linkerschoen van B. en een getuigenverklaring. Het hof oordeelde dat gezien het geringe spoor ook een mogelijkheid bestond dat het DNA op een andere wijze op de schoen van B. is beland. De omstandigheden waarin de getuige in Spanje is verhoord en de twijfelachtige houding van de getuige, voldeden volgens het hof ook niet als voldoende steunbewijs.

“Het hof heeft terecht gezegd: ‘Dat is niet genoeg’.” Plasman verwacht dat zijn cliënt op korte termijn vrijkomt. Het hof veroordeelde B. voor ander uitgaansgeweld tot 32 maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het grootste gedeelte van zijn straf heeft B. al uitgezeten in voorarrest.