Broedseizoen begint, natuurclubs houden gezamenlijke actie

Het broedseizoen is begonnen. Dat is een cruciale periode voor de natuur, zeggen Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer. Daarom vragen ze bezoekers met de speciale campagne ‘de Kraamkamer van de Natuur’ om de regels in natuurgebieden te respecteren.

Wie tussen 15 maart en 15 juli natuurgebieden bezoekt, wordt gevraagd om op de paden te blijven, de hond aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen. Ook rust en afstand houden zijn belangrijk.

Want de impact van de mens op de natuur kan groot zijn, zegt boswachter Tamara Overbeek van Natuurmonumenten. “Jonge dassen zijn rond deze tijd zes tot acht weken oud en komen nu voorzichtig uit de burcht om boven de wereld te verkennen. Een enthousiast snuffelende hond kan die verkenning verstoren.”

Rust is ook belangrijk voor de meer dan tweehonderd vogelsoorten die in april en mei hun jongen grootbrengen, zegt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland. “Zo kan bijvoorbeeld één windsurfer onbedoeld tienduizenden vogels verstoren.”