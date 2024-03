Weinig structuur in digitale lessen op basisschool

Basisscholen vinden het belangrijk dat kinderen les krijgen in digitale vaardigheden, maar tegelijk zit er nog niet echt een lijn in dat onderwijs. Plannen worden niet of nauwelijks uitgewerkt. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs na een rondgang.

Bij een op de drie scholen zitten de computerlessen nog in de beginfase. Scholen vinden weliswaar dat ‘digitale geletterdheid’ in het onderwijsprogramma hoort, “maar ze zijn hiertoe nog niet overgegaan”. Een op de tien scholen zit daar nog onder, zij doen nauwelijks iets met digitale geletterdheid. Bij slechts 3 tot 4 procent van de scholen zijn digitale vaardigheden vast onderdeel van het lesprogramma.

De onderzoekers hebben bijna 2000 leerlingen uit groep 8 van de basisschool een toets laten maken om hun digitale vaardigheden te testen. Gemiddeld scoorden ze een 6,7. Of dit een goede of een slechte prestatie is, valt daaruit niet af te leiden, omdat dit voor het eerst is getest. Volgende onderzoeken kunnen er wel mee vergeleken worden.

Leerlingen vinden het onder meer heel moeilijk om onbetrouwbare e-mails te herkennen en om lastige zoekopdrachten uit te voeren.