Extra actie om tekort cellen, veroordeelden later naar gevangenis

Door de krapte aan personeel in gevangenissen neemt demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) twee extra maatregelen om de bezetting in de cellen te beperken. Zo moeten mensen die nog een celstraf tot maximaal twee maanden moeten uitzitten dat op een later moment ondergaan. Ook kunnen gedetineerden al op vrijdag naar huis worden gestuurd als dat eigenlijk in het weekend of op maandag was gepland, zo laat Weerwind aan de Tweede Kamer weten.

De maatregelen zijn tijdelijk en bedoeld om direct meer cellen beschikbaar te maken voor mensen die worden opgepakt en in hechtenis worden genomen. Op dit moment zijn 330 cellen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) buiten gebruik omdat er geen cipiers beschikbaar zijn. Ook politiecellen zijn vol zegt de minister, omdat arrestanten die langer vast moeten blijven zitten, niet kunnen doorstromen naar gevangenissen.

Sinds begin december trof Weerwind ook al andere maatregelen. Zo worden zogeheten zelfmelders voorlopig niet meer opgeroepen. Dat zijn mensen die zijn veroordeeld en in vrijheid mogen wachten tot ze hun straf moeten ondergaan. Volgens Weerwind is het aantal veroordeelden dat nog niet naar de gevangenis hoeft, gestegen tot circa 2000.

In juli wordt gekeken of de “noodacties” zoals de minister ze noemt, kunnen worden beëindigd of nog langer nodig zijn.