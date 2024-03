Kabinet kiest voor Franse werf Naval voor nieuwe onderzeeboten

De Franse botenbouwer Naval Group mag van het demissionaire kabinet vier nieuwe onderzeeboten bouwen voor Defensie, zo heeft staatssecretaris Christophe van der Maat bekendgemaakt bij de marine in Den Helder. De onderzeeërs worden voorzien van de nieuwste technologie en een krachtig nieuw wapensysteem. Zo kunnen straks kruisraketten worden afgeschoten van onder water tot ver achter de kustlijn.

Eerder deze week lekte al uit dat Naval de opdracht zou krijgen. In de Tweede Kamer was daar verzet tegen. Een aantal partijen wilde dat de Nederlandse werf Damen de opdracht zou krijgen, in samenwerking met het Zweedse Saab. De SGP diende een voorstel in om het besluit voor de gunning van de opdracht over te laten aan een nieuw kabinet, maar daar was geen meerderheid voor.

Volgens Van der Maat hebben de Fransen het beste bod neergelegd. “Dat betekent dat zij voor ons de beste boot voor de beste prijs gaan bouwen. Daarbij is een stevige rol weggelegd voor onze eigen industrie en kennisinstellingen. Dat geldt voor de bouw én het onderhoud. Doordat we gebruiksrechten krijgen, kunnen we zelf onderhoud aan de systemen doen én daarbij Nederlandse bedrijven betrekken.” Hij benadrukt dat “dit goed is voor onze veiligheidsbelangen, maar ook voor de Nederlandse industrie en kennispositie.”

De bewindsman onthulde samen met de jongste matroos en de jongste officier van de Onderzeedienst de namen van de nieuwe onderzeeërs. Dat worden Orka, Zwaardvis, Barracuda en Tijgerhaai.