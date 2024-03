Hof benoemt deskundigen in zaak fatale schietpartij zorgboerderij

Is tbs met dwangverpleging nog zinvol en kansrijk na een celstraf van dertig jaar? Die vraag staat centraal in het hoger beroep in de zaak over de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Het gerechtshof heeft vrijdag een psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum (PBC) aangewezen om die vraag te beantwoorden. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat vanaf 15 november gepland. Het hof trekt daar vier dagen voor uit.

De 40-jarige John S. uit Oud-Alblas kreeg vorig jaar van de rechtbank levenslang opgelegd voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje in een zorgboerderij in Alblasserdam, op 6 mei 2022. Twee anderen, een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw, raakten zwaargewond. Twee dagen ervoor had hij een 60-jarige schoenmaker doodgeschoten in diens winkel aan de Sint Jacobsstraat in Vlissingen.

Het Openbaar Ministerie en de verdachte tekenden hoger beroep aan tegen het opgelegde vonnis. De beroepszaak zal niet gaan over de bewezenverklaring van de drie moorden en twee pogingen daartoe, maar alleen over de opgelegde levenslange celstraf. Het OM had een celstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging geëist en is het niet eens met de motivering van de rechtbank. Die noemde het zinloos om nog met tbs te beginnen na een zo lange gevangenisstraf. De verdediging vindt dat de rechtbank op de stoel van de gedragsdeskundigen van het PBC is gaan zitten door af te wijken van hun bevindingen over de mate van toerekeningsvatbaarheid van S.

Het OM is van mening dat er meer onderzoek van deskundigen nodig is om in specifiek de zaak van S. te bepalen in hoeverre tbs nog doelmatig is na een decennialange celstraf. Het doel ervan is om de maatschappij maximaal te beschermen, redeneren de aanklagers in hoger beroep.

Justitie wil daarnaast ook meer informatie van deskundigen over behandelmogelijkheden gedurende het uitzitten van een levenslange straf. “Als hij geen toegang heeft tot zorg, komt het neer op het opsluiten van de verdachte en het weggooien van de sleutel”, vindt de advocaat-generaal, die het strijdig vindt met Europese mensenrechten. “Ook levenslang gestraften moeten perspectief hebben”, zei de nieuwe advocaat van S.

Het OM komt op 26 november met de strafeis in hoger beroep. Het hof wil in december uitspraak doen.