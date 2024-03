Haagse wethouder bij debat geslagen door ondernemer

De Haagse wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren) is donderdagavond geslagen door een boze ondernemer. Dat gebeurde rond een vergadering van de gemeenteraad. De aanleiding is niet direct duidelijk, het debat ging over het beleid rond strandhuisjes.

“Misschien merkt u dat ik een beetje van slag ben. Dat kwam omdat ik net geslagen ben door die betreffende ondernemer. Dat is niet fijn. Daarom heb ik wat moeite met de beantwoording, maar ik heb mijn best gedaan”, zei Barker tijdens de vergadering.

Barker wil desgevraagd verder niet ingaan op het incident. Hij zegt ook niet of hij aangifte doet.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen zei dat enkele mensen hebben gezien wat er is gebeurd. “Betrokkene is verzocht de zaal te verlaten en dat heeft hij gedaan. Ik vind het allemaal buitengemeen treurig, maar er zijn emoties in het spel. Ik hoop dat we erna weer kunnen overgaan tot de orde van de dag, hoe moeilijk en ingewikkeld ook”, zei de burgemeester.

D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn zei na het incident: “We steken graag wethouder Barker een hart onder de riem, want we zagen dat hij zeer was aangedaan zojuist. Het is onacceptabel dat hij op deze manier zijn werk moet doen.” Van Zanen antwoordde “Hear hear. Wordt vervolgd, we komen erop terug”, waarna de overige raadsleden op hun tafels roffelden.