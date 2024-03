LTO hoopt op toekomstperspectief boeren met programkabinet

Het advies van de inmiddels oud-informateur Kim Putters om een ‘programkabinet’ te vormen op basis van een akkoord op hoofdlijnen, krijgt waardering van LTO. “Als hier goed invulling aan wordt gegeven in de vervolgstappen van de formatie kan er eindelijk gewerkt worden aan echt toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw in Nederland”, zegt de boerenbelangenorganisatie over het eindverslag van Putters.

Putters stelt voor dat de vier onderhandelende partijen PVV, NSC, VVD en BBB verder onderhandelen en met een beknopt akkoord komen, met afspraken over “de kaders en beleidsdoelen die het kabinet worden meegegeven”. Over onder meer stikstof en landbouw willen de partijen concrete afspraken maken.

Landbouworganisaties als LTO willen al langer dat het landbouwbeleid van de overheid flink verandert, zodat het “haalbaar en realistisch is” voor boeren en tuinders. Zo wil LTO minder strenge stikstofmaatregelen en meer geld van de overheid om de klimaatdoelen te halen.