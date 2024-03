Bij gezondheidsinstituut RIVM is in de periode februari-maart van dit jaar het overlijden gemeld van vier baby’s aan de gevolgen van kinkhoest. Dat staat op de site van de organisatie.

“De stijging van het aantal baby’s met kinkhoest is in het hele land zichtbaar. Eerder was de stijging te zien in de bible belt. Ongeveer 85 procent van de baby’s was niet voldoende beschermd tegen kinkhoest omdat de baby en/of de moeder niet gevaccineerd was”, staat er verder te lezen.