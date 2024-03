Adema trekt 124 miljoen euro uit voor alternatieven dierproeven

Demissionair landbouwminister Piet Adema maakt 124,5 miljoen euro vrij waarmee innovatieve alternatieven voor dierproeven kunnen worden ontwikkeld. Zodra die er zijn, moet dat alternatief worden gebruikt, zei Adema na afloop van de ministerraad. “Als er voldoende alternatieven zijn, vermindert ook echt het aantal dierproeven.”

Het gaat volgens Adema specifiek om de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven die in de medische sector worden gebruikt.

“Het is heel belangrijk dat we die innovaties doen en dat die innovaties ook verder worden gebracht. Iedereen die werkt met dierproeven moet in contact komen met die innovatie, moet zien dat er alternatieven zijn. Daar moeten we veel meer op inzetten.”

Het budget dat het kabinet hiervoor nu beschikbaar stelt, noemt Adema “een geweldig mooie impuls om dat beleid te versterken.”

De Tweede Kamer dringt al lang aan op forse vermindering van het aantal dierproeven. Via diverse moties heeft de Kamer er diverse keren bij het kabinet op aangedrongen om te stimuleren dat er alternatieven komen.