Minister: lagere snelheid broodnodig voor minder stikstofuitstoot

Het verlagen van de maximumsnelheid draagt misschien maar een klein beetje bij aan het verlagen van de stikstofuitstoot, toch blijft de ingreep in stand. Demissionair stikstofminister Christianne van der Wal geeft aan dat het door de veel te hoge uitstoot niet mogelijk is maatregelen terug te draaien. “Dat kan dus niet, omdat dat bad zo vol zit, dat er echt geen druppeltje bij kan. En dat is de situatie waar we in zitten.”

Professor en milieu-expert Wim de Vries van de Wageningen Universiteit zegt tegen het AD dat het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 per uur (overdag) de uitstoot maar met 0,2 procent verlaagt. En dat is zelfs de papieren werkelijkheid: omdat niet iedereen zich eraan houdt, gaat hij uit van 0,1 procent minder uitstoot. “De natuur help je er dus niet of nauwelijks mee.”

Van der Wal benadrukt dat de ingreep jaren terug is gedaan om ervoor te zorgen dat er ruimte ontstaat om stikstof uit te stoten voor de bouw van huizen en voor infrastructuurprojecten. Maar nu ook blijft de lagere snelheid noodzakelijk. Dat laat zien “hoe belangrijk het is dat die kraan dicht gaat. Dat we echt die forse dalende lijn hebben.”