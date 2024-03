Minder plek voor Oekraïense vluchtelingen in opvang

Gemeenten hebben minder plek om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Er zijn momenteel 390 bedden direct beschikbaar voor de opvang van Oekraïners die nu aankomen in Nederland. Dat is iets minder dan de situatie een week eerder.

De meest recente cijfers die zijn gedeeld door het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan over de situatie eind vorige week. Noodopvanglocaties hadden op dat moment 91.640 bedden, waarvan 91.250 in gebruik waren.

Vergeleken met een week eerder zijn er dertig bedden minder beschikbaar. Het aantal beschikbare bedden in die periode nam toe met 660, het aantal “bedden in gebruik” steeg met 690.

In de Jaarbeurs in Utrecht is een centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, een zogeheten hub. Die zit vol, de voordeur is sinds eind februari dicht. Eerder was het aanmeldpunt bij de RAI in Amsterdam gesloten.