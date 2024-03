OM start onderzoek naar Utrechtsch Studenten Corps

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving door RTV Utrecht. Het USC maakte vrijdag bekend dat een onbekend aantal leden per direct voor onbepaalde tijd geschorst is. Aanleiding voor de schorsing is een powerpointpresentatie waarin leden van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV “besproken worden op basis van hun uiterlijk”.

Het USC liet weten afstand te nemen van “deze weerzinwekkende actie” en noemde deze “beschamend”. De vereniging heeft het incident gemeld bij de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht.

De woordvoerder kan niet zeggen waar het OM precies onderzoek naar doet. Het is niet bekend of er al aangiftes liggen.