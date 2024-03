Thijs Römer meldt zich bij gevangenis voor uitzitten celstraf

Thijs Römer heeft zich vrijdag bij de gevangenis gemeld om de maand celstraf uit te zitten die hij vorig jaar opgelegd kreeg voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. Dat bevestigt Maartje Schaap, de advocaat van de slachtoffers, na een bericht hierover van juicekanaal Reality FBI.

Vanwege privacyredenen zijn er geen mededelingen gedaan waar Römer zich heeft gemeld.

De 45-jarige Römer meldde begin deze maand dat hij toch niet in hoger beroep gaat tegen zijn straf. In augustus veroordeelde de rechtbank in Assen hem voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Hij kreeg een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Ook kreeg hij een maximale taakstraf van 240 uur en moet hij zich laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Römer ging in eerste instantie in hoger beroep omdat hij zich niet herkende in het vonnis, maar zag daar later van af. “Ik realiseer me dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de slachtoffers en dat hier maar één persoon verantwoordelijk is: ikzelf”, zo stelde hij.