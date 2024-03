Advocaat Knoops bereidt zaak tegen Staat voor over PFAS

Advocaten Geert-Jan en Carry Knoops bereiden een zaak tegen de Nederlandse overheid voor om de hoge PFAS-waardes in de grond. Komende week vindt eerst nog een gesprek plaats met de overheid. Daarna worden de eisen opgesteld in samenspraak met deskundigen, zei Geert-Jan Knoops na berichtgeving in De Telegraaf.

Knoops zegt dat de zaak over een aantal weken wordt ingediend. Tien organisaties hebben zich erbij aangesloten en dat kunnen er nog meer worden.

“De organisaties hebben gezegd dat ze een uitspraak van de rechter willen over de zorgplicht van de Nederlandse staat over de PFAS-problematiek”, aldus Knoops. Wat inhoudelijk wordt geëist van de overheid, kan Knoops nog niet zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg in het proces.

PFAS is een verzamelterm voor duizenden chemische stoffen. Sommige stoffen zijn kankerverwekkend en kunnen schade veroorzaken aan het immuunsysteem. Als ze eenmaal in de grond zitten, is het moeilijk om ze eruit te filteren of de grond te reinigen. PFAS zit onder meer in antiaanbakpannen.