Aantal asielaanvragen boven de 10.000, eerder dan in vorige jaren

Het aantal asielaanvragen sinds het begin van het jaar is waarschijnlijk gestegen tot boven de 10.000. In de afgelopen week zijn zo’n duizend aanvragen geregistreerd, en daardoor staat de teller nu op ongeveer 10.500 verzoeken. Dat komt naar voren uit de wekelijkse instroomcijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De instroom ligt aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. In 2022 en 2023 duurde het tot half april voor de grens van 10.000 aanvragen werd gepasseerd. In 2020 en 2021 waren de cijfers vertekend door internationale maatregelen tegen het coronavirus. Maar in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, kwam het aantal aanvragen pas begin mei boven de 10.000 uit.

De cijfers van het ministerie zijn afgerond op honderdtallen. Het exacte aantal asielaanvragen is daardoor niet bekend. Het zijn er minimaal 9961 en maximaal 11.039. Dit zijn niet alleen nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook nareizigers. Zij mogen naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Ook mensen die opnieuw asiel aanvragen, zijn meegenomen in de cijfers.