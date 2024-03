Opnieuw meer dan 2000 mensen in Ter Apel, weinig doorstroom

In Ter Apel hebben in de nacht van zondag op maandag 2167 asielzoekers de nacht doorgebracht, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is de twaalfde keer sinds 22 februari dat het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel is overschreden. Elke nacht dat dit gebeurt, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

In de overlooplocatie in 2e Exloërmond hebben 194 mensen overnacht. Dat zijn er zeven minder dan de nacht ervoor.

Momenteel gaan de vrije opvangplekken naar asielzoekers die werden opgevangen in de noodopvang in Biddinghuizen. “Daardoor is er heel weinig uitstroom in Ter Apel”, aldus de woordvoerder. In Biddinghuizen zitten momenteel nog zo’n zeshonderd mensen die elders moeten worden gehuisvest. De noodopvang sluit omdat het pretpark- en festivalseizoen weer begint. Op 7 april moet de noodopvanglocatie in Biddinghuizen leeg worden opgeleverd.