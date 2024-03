Utrecht herdenkt voor vijfde keer tramaanslag: ‘een open zenuw’

“Vijf jaar geleden gebeurde op deze plek het onvoorstelbare. In sneltram 61 begon een man om zich heen te schieten.” Zo begon burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht maandagochtend haar toespraak tijdens de vijfde herdenking van de tramaanslag. Honderden mensen – nabestaanden, hulpverleners, getuigen – kwamen samen op het 24 Oktoberplein.

Daar schoot een schutter precies vijf jaar geleden wild om zich heen in en om een tram op weg naar station Utrecht Centraal. Hij vermoordde vier mensen: Roos, Daniël, Rinke en Willem. Velen raakten gewond en getraumatiseerd. “Voor veel van de betrokkenen is het nog iedere dag 18 maart 2019”, verwoordt Dijksma het onbeschrijflijke leed dat Gökmen T. die dag heeft veroorzaakt.

“Ik ben weer opgekrabbeld, maar de deuk die ik door de tramaanslag heb opgelopen, gaat niet meer weg”, vertelde een getuige. De tramaanslag is volgens de burgemeester een open zenuw voor de stad. “Utrecht is op die dag haar onschuld kwijtgeraakt. Opeens was daar het besef dat een terroristische aanslag niet alleen iets van ver weg is. Op een plek waar je jezelf veilig zou moeten voelen, gebeurde het ondenkbare.”

Tijdens de herdenking werd een minuut stilte gehouden en erna werden bloemen gelegd. Bij de emotionele herdenking was ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen aanwezig. Hij was burgemeester van Utrecht toen de aanslag zich voltrok. Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz en oud-minister Ferd Grapperhaus van Justitie, lokale en provinciale politici woonden de plechtigheid eveneens bij. Ook waren er mensen van het Openbaar Ministerie, moskeebesturen en voetbalsupporters.

Over vijf jaar wordt de tramaanslag opnieuw herdacht.