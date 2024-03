Rechtbank vonnist in zaak over ernstig ziek maken eigen kinderen

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen de 37-jarige Sarah V., die wordt verdacht van het ernstig ziek maken van twee van haar kinderen. Op 6 februari heeft het Openbaar Ministerie elf jaar gevangenisstraf tegen haar geëist. V., arts van beroep, ontkent dat zij haar kinderen iets heeft aangedaan. De zaak heeft haar leven verwoest, zegt zij.

Het OM beschuldigt V. van poging tot moord op haar in 2020 geboren dochter en van zware mishandeling van haar in 2016 geboren zoon. Volgens het OM is er sprake van zogeheten kindermishandeling door falsificatie: het veroorzaken of verergeren van ziekte bij het kind. De levens van beide kinderen hebben aan een zijden draadje gehangen, stelt justitie.

Het proces bij de rechtbank heeft zes dagen geduurd. V. heeft in uitvoerige verklaringen haar onschuld betoogd. Ter zitting zijn deskundigen gehoord, onder meer over de vraag of V. heeft geprobeerd haar dochtertje te vergiftigen met loperamide, een geneesmiddel dat de vrouw gebruikte in verband met een chronische darmaandoening. De meningen van de experts liepen uiteen.

V. werd in januari 2021 gearresteerd en kwam na een maand onder strenge voorwaarden vrij. De omgang met haar kinderen is beperkt, zij mag niet bij hen wonen.

De zaak is uiterst complex. De rechtbank heeft extra tijd genomen om tot een uitspraak te komen. De voorzitter hield aan het eind van het proces alle opties open, ook die van een heropening van het onderzoek.